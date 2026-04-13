ドウシシャは4月中旬に、「ORION」ブランドから、MiniLEDバックライトと量子ドットフィルムを初採用した100インチのチューナーレステレビ「ORION（オリオン） チューナーレス スマートテレビ」（GLMK100U）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。あわせて、同シリーズより通常の液晶パネルを採用した、65インチモデル（GLK652U）の展開も行う。「ドウシシャマルシェ」での価格は、「GLMK100U」が44万