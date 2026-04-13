◆ 白球つれづれ2026・第15回中日が泥沼の苦境にあえいでいる。13日現在（数字は以下同じ）3勝11敗の最下位。首位の阪神とは、早くも7.5ゲーム差をつけられている。開幕前にはドラフト1位の即戦力で中西聖輝投手（青学大）や、メジャー164発の怪力、ミゲル・サノー選手の加入などで戦力アップ。セ・リーグ優勝争いのダークホース的存在と目されていただけに、ドラゴンズファンでなくても期待外れのすべり出しとなった。あま