設置しているウォーターサーバー（提供：高松信用銀行） 高松信用金庫は、22日から10月30日までの約6カ月間、利用者などの熱中症対策のため、本部を含む香川県内の店舗30カ所で避暑シェルターを開設します。 この取り組みを行うのは3年目で、ここ数年の猛暑を受け、利用者だけでなく、下校時の子どもや通りがかった人など地域の人の熱中症対策に貢献しようと始めました。 高松信用金庫は