タレントのベッキー(42)が13日、自身のXを更新。人気アーティストと感激の初対面を果たしたことを明かした。ベッキーは「みょんな場所で、まちがえたひょんな場所であいみょんさんにお会いできました」と、人気シンガーソングライターのあいみょんと対面したことを報告。2人は誕生日が同じで、「同じ3月6日生まれというだけで、数十秒会話させていただきすごくうれしかったです」とし、「サラッと仰った言葉がもう、歌詞だ