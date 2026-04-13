OSAKA BAY SKYLUMINAは4月10日、大阪ベイエリアの舞洲にて、花火とドローンを融合させたエンターテインメントイベント「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES」を6月に開催すると発表した。大阪・関西万博のレガシーを継承する舞台として、1万発の花火と国内最大級となる1,500機のドローンによる没入型ライブが展開される。チケットは4月11日12時から先行抽選申込が開始される予定だ。OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS &