【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の濱田岳、石井杏奈、鈴木伸之が13日、都内で開催されたドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時〜※初回15分拡大）記者会見に出席。撮影の裏話を明かした。【写真】“濱田岳の恋人役”27歳美人女優、美脚輝く個性派ミニ丈コーデ◆濱田岳主演「刑事、ふりだしに戻る」本作は「財閥復讐」「ディアマイベイビー」「ひと夏の共犯者」（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタ