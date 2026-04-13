自転車に対する交通違反の取り締まりとして青切符の制度が導入され、２週間ほど経ちました。一部の利用者で違反行為が見られるなど、ルールの周知と徹底が課題となっています。（呼び掛け）「この道、歩道上で走れません。道路の左側を走ってもらう形になります」通勤・通学時間のＪＲ岩見沢駅前です。道警と市が呼び掛けていたのは、自転車の交通違反についてです。４月から自転車の青切符制度が始まりました。安全を確保で