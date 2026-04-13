明治は4月14日、「たけのこの里」のパッケージ内に描かれた"あの家"を「永久保有権付 デジタル物件」として具現化し、タワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」として、きのたけ不動産公式ウェブサイトで発売する。「あの家」を現代版にアップデートしたタワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」○現代版にアップデートしたタワーレジデンス同プロジェクトは、長年親しまれてきたブランドの世界観を拡張する試