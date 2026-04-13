キックボクシングフェス．２「ＧＯＡＴ」（５月２８日、東京・後楽園ホール）の会見が１３日に都内のホテルで行われ、ＩＳＫＡユニファイドルール世界ウエルター級王座決定戦「白鳥大珠（３０）ＶＳクリストファー・ウォルター（３０＝フランス）」と同スーパーフェザー級王座戦「王者・寺田匠（２５）ＶＳ挑戦者・ドミニク・リード（３１＝米国）」が発表された。ＲＩＳＥスーパーライト級王者として参戦する白鳥は「最近は格