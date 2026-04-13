あきんどスシローは4月10日、日本国内のスシロー全店舗において、5月12日および13日の2日間を一斉休業すると発表した。この取り組みは「働きやすい環境づくり」の一環として2019年から実施されており、社員や従業員、その家族からの高い反響を受けて今年で8年目を迎える。人的資本経営を推進する中で、より良い労働環境の整備に努めるとしている。スシロー○社員の「働きやすい環境づくり」を目的とした継続的な取り組みスシローの