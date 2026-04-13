飛行実験中に墜落したかゼネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ（GA-ASI）は2026年4月7日、YFQ-42A「ダーク・マーリン」が墜落事故を起こし、試験飛行を一時停止したと発表しました。【動画】ひ、人が乗ってない!? これが、飛行するYFQ-42A「ダーク・マーリン」です事故は同日に発生しており、カリフォルニア砂漠にある同社所有の空港から離陸した直後に発生したとのことです。負傷者はいませんでしたが、安