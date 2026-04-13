GAME1の課題を克服し、GAME2はリバウンドで圧倒 4月11日、12日にスカイホール豊田で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」のB1リーグ戦 第31節が行われ、シーホース三河は名古屋ダイヤモンドドルフィンズをホームに迎えた。GAME1は79-89で敗戦。試合の入り方が悪く、終始名古屋Dに主導権を握られる展開となる。名古屋Dのやりたいプレーを許してしまい、一度も逆転