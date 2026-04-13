ニューカッスルは今夏中盤の補強を計画しているようで、マンチェスター・ユナイテッドに所属するウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテへの関心を高めているようだ。ウガルテは2024年夏にパリ・サンジェルマンからユナイテッドにやってきたが、イングランドでは期待されていたほどのインパクトを残せていない。今シーズンはここまで公式戦23試合に出場しているが、プレイタイムは915分のみとなっていて、特にマイケル・キャリックが