女優の森カンナが１０日自身のＸを更新。公園で愛犬の散歩をしていたところ、日本を旅行中のフランス人男性から話しかけられたことを報告した。森は「公園で犬の散歩をしていたら、１人で旅行中のフレンチガイが犬を触りたくて近づいてきた」と一人旅のフランス人が近寄ってきたことを明かした。「ここに行ったとか日本人はとても礼儀正しいとか他愛もない話を」したそうだったが、「おや、ツーリスト枠？新たなマイラブか？と