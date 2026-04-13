女優の木南晴夏（40）が12日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。恋愛を占われた。この日は新木10ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」で共演の俳優の中村俊介と登場。星ひとみさんの天星術で仕事やプライベートを占った。星氏は木南を直感型、感覚的と分析し「負ける勝負をしない星だ」と分析。「無理だと思うモノとは戦わない。向こうがなんとなく自分のこと好きっぽいなと思っ