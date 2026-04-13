【第91話】 4月13日 無料公開 第91話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月13日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第91話「うってかわって女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第91話では、スナックの手伝い中にもっと遊んだほうがいいと言われた雄星が、櫻井先輩にデートを申し込む。先輩は快諾し、2人は映画と食事で楽しい時間を過ごすことになるが……。 な