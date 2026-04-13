総務省は、人工衛星とスマートフォンを直接つなぐ「衛星ダイレクト通信」について、700MHz帯（プラチナバンド）を用いたシステムの技術的条件をまとめた報告書案を公表した。5月15日までパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえて報告を正式にまとめる方針。 通信システムの概要及びエリアカバーのイメージ（総務省資料より） エリア外をカバー 衛星ダイレクト通信は、従来の衛星通信