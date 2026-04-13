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ポートランド・トレイルブレイザーズ vs サクラメント・キングス 日付：2026年4月13日（月） 開催地：モダ・センター（Portland） 最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 122 - 110 サクラメント・キングス NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対サクラメント・キングスがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターは両チー