高校生の自転車事故が多くなる春の時期に合わせ、きょう、県立山形工業高校の生徒と警察が、今月から始まった青切符制度の周知とヘルメットの着用を呼びかけました。 【写真を見る】自転車の新ルール・青切符制度を知って！ヘルメットで命を守って！高校生が警察と合同で交通安全を呼びかけ（山形） 「歩行者に優しい運転を心がけてください。おはようございます。お願いします」 この活動は、今月から全国で導入された自