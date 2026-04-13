［J１百年構想リーグEAST第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎にとって逆転優勝を本気で目指すには勝たなくてはいけない一戦だった。それだけにホームで首位の鹿島に０−２で敗れた瞬間、川崎のキャプテン・脇坂泰斗はその場に座り込んだ。前半はトップ下の脇坂、ボランチの山本悠樹、橘田健人がボールを自在に前へ運び、中央と外のバランスも良く、優位に試合を進めた。しかし、チャ