日本ルナは今春、即食型ヨーグルト「TOPCUP」シリーズを軸に、間食で獲得してきた支持を朝食シーンへと広げる。若年層を中心に朝食欠食が課題となる中、簡便性と満足感を備えた商品で新たな需要の取り込みを図る。澁澤彰美経営企画部マーケティング課長は「ヨーグルトのおいしさ、たんぱく質や整腸作用といった基本的価値に加え、簡便性や食シーン提案を通じて喫食機会を広げていきたい」と話す。同社の「TOPCUP」シリーズは