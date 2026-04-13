13日午前、愛知県愛西市の名鉄津島線の線路内に男が立ち入り、およそ1時間にわたって運転を見合わせました。警察によりますと、13日午前7時45分頃、愛西市の日光川にかかる名鉄津島線の橋の付近で「線路内に人がいる」などと複数の通報がありました。名鉄津島線は須ケ口駅と津島駅の間の上下線で、およそ1時間にわたって運転を見合わせましたが、男が警察に確保され、すでに運転を再開しています。