お笑い芸人・みなみかわが、10日放送のABEMA（アベマ）の番組『しくじり先生俺みたいになるな!!』に出演。先輩芸人に怒られたエピソードを明かした。“しくじり”主役と2ショットのみなみかわ同番組でみなみかわによる授業「カーネル・サンダースの壮絶人生」を放送。KFC（ケンタッキーフライドチキン）の創業者として世界中で知られるカーネル・サンダースだが、その人生は華やかな成功物語とはほど遠い、“しくじり”の連