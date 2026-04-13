きょうは、東シナ海から西日本の南海上に前線が停滞する見込みです。このため、晴れる地域が多いものの、西日本から東日本太平洋側は雲が広がりやすく、九州と四国では雨が降る所もある見込みです。一方、マリアナ諸島を西進中の台風4号は、小さくて円形の目がはっきり見えるようになり、大型で猛烈な台風に発達しました。ただ、北緯20度以北の日本の南海上の海面水温は、台風が発達する目安の27度より低いことから今週末に小笠原