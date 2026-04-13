ハイデイ日高は4月17日、リニューアルした「黒酢しょうゆ冷し麺」(670円)を熱烈中華食堂日高屋で発売する。「黒酢しょうゆ冷し麺」(670円)毎年夏季限定で発売している同商品を、販売開始以来初めてリニューアルする。これまでスープに使用していた、黒酢、リンゴ酢、レモン汁に加え、新たに華やかな香りの赤酢を配合し、本醸造しょうゆを合わせて仕上げた。しっかりとしたコクがありながらもキレがよく、暑さの厳しい中でも食べや