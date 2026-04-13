島根県出雲市を拠点とするまるこは4月12日、地域の耕作放棄地を再生したハーブ蒸留体験施設「出雲ハーブ苑 神々の庭」をオープンする。出雲ハーブ苑ロゴ同事業は、休眠状態の農地を観光コンテンツへ転換し、1人8,800円の高単価・完全予約制モデルで収益を確立する地方創生の新しいビジネス形体となる。施設では出雲神話をテーマに、国産ハーブを水蒸気蒸留する2時間の体験プログラムを実施。少人数・完全予約制により、丁寧な体験