ポケモン30周年を記念して、リーメントから8月、記念のテラリウムコレクションが登場。台座が特別仕様になっているんです!★画像初公開★【ポケットモンスターテラリウムコレクション10ポケモン30周年記念ver.】シリーズ30周年を記念した特別台座仕様でリニューアル!!8月10日発売予定。全6種。1650円(税抜価格1500円)。 (@rement_officialより引用)リーメント「ポケットモンスターテラリウムコレクション10ポケモン30周年記念v