お笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラが、12日放送のABEMA『チャンスの時間』に出演。競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」で、まさかの大的中となった。【番組カット】まさにギャンブルゴリラ！衝撃の払い戻し金名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9800円の特上ひつまぶしを食し、さらに高額な“大人の遊び”を電話予約するなど、勝つ前から大金を使う「