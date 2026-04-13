アユートは、Noble Audio初となるドングル型のロスレスBluetoothトランスミッター「Sceptre」(セプター)を4月18日に発売する。価格は14,300円。家庭用ゲーム機とも接続できる「ゲームモード」を搭載する。 スマートフォンなどに接続しても邪魔にならない小型・軽量なUSB-Cドングル型を採用したBluetoothトランスミッター。Qualcomm製Bluetoothチップセット「QCC5181」を搭載