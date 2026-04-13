キリンビバレッジは「プラズマ乳酸菌」入り飲料によるヘルスサイエンス領域の成長加速に向けて、子ども健康飲料という新カテゴリの創造に本腰を入れる。鈴木郁真執行役員マーケティング部長は「『プラズマ乳酸菌』のターゲット拡大にとどまらず、ヘルスサイエンス領域の第2の柱として、2026年は子どもの健康への取り組みを本格的に開始する。歯磨きなど、5歳から6歳までに習慣になったものがその後の生活でも続けられることか