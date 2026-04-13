今日4月13日(月)、青森でソメイヨシノが開花しました。平年より9日早く、昨年より4日早い開花です。これで本州全ての気象台で開花となりました。本州ラストのソメイヨシノ開花平年より9日早い今日4月13日(月)、青森でソメイヨシノが開花しました。平年より9日早く、昨年より4日早い開花です。これで本州すべての気象台でソメイヨシノの開花が観測されたことになります。今年は3月以降、全国的に気温が平年より高く推移した影響で