タマホームが急落し、年初来安値にツラ合わせした。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．５％減の１２０８億２４００万円、経常損益は３３億７９００万円の赤字（前年同期は５２億５６００万円の赤字）となった。あわせて期末一括配当予想をこれまでの１９６円から１２５円（前期は１９５円）に減額修正し、失望売りがか