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インディアナ・ペイサーズ vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年4月13日（月） 開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis） 最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 121 - 133 デトロイト・ピストンズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対デトロイト・ピストンズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピ