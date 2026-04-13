トロント・ラプターズ vs ブルックリン・ネッツ 日付：2026年4月13日（月） 開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto） 最終スコア：トロント・ラプターズ 136 - 101 ブルックリン・ネッツ NBAのトロント・ラプターズ対ブルックリン・ネッツがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし32-27で終了する。