女優の見上愛（25）が13日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「本日は、桜花賞のプレゼンターとして阪神競馬場にお邪魔しました！」と書き出した見上。桜色の衣装に身を包み「クラシック初戦を現地で観戦させていただけて、とっても光栄です」と振り返った。「来週の皐月賞も楽しみですね」とコメント。「今年もプロモーションキャラクターとして、勉強しつつ楽しみながら皆さんに競馬の魅力をお伝