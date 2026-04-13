11日夕方、秋田市太平の秋田自動車道で乗用車同士が衝突し運転していた男性2人が大けがをしました。高速道路交通警察隊の調べによりますと11日午後4時5分ごろ、秋田市太平八田の秋田自動車道の上り線で、秋田中央インターチェンジ方向から秋田北インターチェンジ方向に走っていた秋田市の43歳の男性が運転する普通乗用車が対向車線にはみ出し、対向してきた能代市の22歳の男性が運転する普通乗用車と衝突しました。こ