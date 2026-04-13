出会いの多い春は、恋の季節でもあります。今まさに、気になる相手をデートに誘って関係性を一歩進めたいと考えている人も、きっといらっしゃることと思います。しかし、多くの人がやってしまいがちな「今度ご飯でも行きませんか？」という誘い方は、実はあまり効果的とは言えません。特に、相手がまだこちらに恋愛感情を抱いていない場合は、逆効果となってしまいチャンスを逃がしてしまう可能性もあるのです。恋愛の場面では、「