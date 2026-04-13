「ケンミン特捜班」です。皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りなどをFBSが取材します。今回、「英彦山（ひこさん）の山頂付近がゴミだらけになっています」とメールが届きました。一体、どういうことなのでしょうか。ケンミン特捜班は、情報提供者の親戚が行っているという英彦山の清掃活動に同行し、現場の様子を見てきました。 この日、ケンミン特捜班が向かったのは、福岡県添田町と大分県中津市の境にある英彦山です