ピカピカの新艦艇が造船所から到着海上自衛隊・佐世保地方総監部は2026年4月6日、佐世保港務隊に配備された新たな艦艇の画像を公式Xで公開しました。【画像】ピカピカ！これが佐世保基地に配備された「海自の新艦艇」です佐世保基地は、海上自衛隊が保有する全8隻のイージス艦のうち、半分の4隻が母港とするなど、重要な「西の拠点」となっています。また、2026年3月に実施された海上自衛隊の組織改正で「水陸両用戦機雷戦群