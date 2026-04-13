4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。4日後に迫った「金曜ミステリークラブ!!!」の初回は2時間スペシャルでお届け。初回収録を行った日、「金曜ミステリークラブ!!!」主宰のノブと、会員代表の二宮和也の二人が囲み取材に応えた。初の本格タッグで挑む新番組、二人の手ごたえは？コメントをご紹介。また記事後半では、謎を解いて「金曜ミステリークラブ!!!」デジタル会員