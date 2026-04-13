警視庁障害児向けのデイサービス施設を利用していた当時5歳の女児を自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして、警視庁は12日までに、不同意わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで、元施設職員後藤隆也容疑者（46）＝東京都八王子市＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を否認している。捜査関係者によると、逮捕容疑は2024年2月下旬ごろ、千葉県松戸市の施設から女児を送る際に、当時の自