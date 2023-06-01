◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）新たな名コンビ誕生だ。阪神・伏見は高橋が登板した今季3試合でマスクをかぶり、2度目の完封をアシスト。ツーシームとカットボールを巧みに散らして的を絞らせない好リードだったが、試合後は「もう遥人さまさまです」と左腕を称えた。「ツーシームはいつでも投げられるすごくいいボール」オリックスでは山本（ドジャース）、宮城、日本ハムでも伊藤ら好投手と組ん