【モデルプレス＝2026/04/13】櫻坂46が4月11日・12日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。三期生・山下瞳月がセンターを務める楽曲「静寂の暴力」のパフォーマンスに注目が集まった。【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット◆櫻坂46・三期生「静寂の暴力」で圧巻パフォーマンス四期生の『マモリビト』『光源』のパフォーマンス後、