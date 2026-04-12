中国国民党の鄭麗文主席は習近平中国共産党中央委員会総書記の招きで、代表団を率い、4月7日から12日まで中国大陸を訪問しました。習総書記は鄭麗文主席と会見し、重要談話を発表し、両党と海峡両岸関係の発展の方向性を示しました。両岸関係の平和的発展を推進し、同胞の福祉を増進するため、関係部門の協議を経て、中国共産党中央委員会台湾活動弁公室は両岸の交流と協力を促進するための10項目の政策措置を公布しました。第一は