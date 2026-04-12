台湾海峡両岸の交流と協力を促進するための10項目の政策措置が発表

中国国民党の鄭麗文主席は習近平中国共産党中央委員会総書記の招きで、代表団を率い、4月7日から12日まで中国大陸を訪問しました。習総書記は鄭麗文主席と会見し、重要談話を発表し、両党と海峡両岸関係の発展の方向性を示しました。両岸関係の平和的発展を推進し、同胞の福祉を増進するため、関係部門の協議を経て、中国共産党中央委員会台湾活動弁公室は両岸の交流と協力を促進するための10項目の政策措置を公布しました。

第一は、両党の恒常的な意思疎通メカニズムの構築を模索することです。中国共産党と中国国民党は「九二共識（92年コンセンサス）」を堅持し、「台湾独立」に反対するという共通の政治的基礎に立ち、「両岸は身内だ」という理念を堅持し、平和、発展、交流、協力を求めるという両岸同胞の共通の心の声に応え、より強力な措置を講じて両岸の交流と往来・融合を積極的に推し進め、両岸同胞が手を携えて中華民族の長期的な幸福と利益を共に築き上げ、中華民族の新たな輝きを書き続けること；

第二は、両党の青年幹部の定期的な相互交流メカニズムを構築し、中華全国青年連合会と国民党青年事務発展委員会が定期的に両岸青年の交流活動を開催し、毎年台湾島内の20の青年訪問団を招いて交流し、訪問すること；

第三は、福建省沿海地区において、条件が整い次第、金門島、馬祖（マーズー／まそ）との水道、電力、天然ガス、橋の接続を推進し、金門島や馬祖住民の利益と福祉を増進すること；

第四は海峡両岸の直行旅客便の全面回復を推進し、両岸の人的往来をさらに円滑化することです。ウルムチや西安、ハルビン、昆明、蘭州などの都市からの航空便路線の早期再開を支持します。また、金門島がアモイ新空港を共用することを支持するなどの10項目の措置を打ち出しました。（提供/CGTN Japanese）