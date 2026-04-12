落語家・立川志らく（62）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ある大学の名誉教授について言及した。志らくは「どごぞの名誉教授が知識がないのなら黙っているくらいの分別はないのかって言っていた」と切り出すと「あの、私の商売は落語家なので黙っていたら商売になりません。世情のアラで飯を食い、と言うのが先人達からの教えなので」と反論する。「おっと『Eye love you』では全く喋ることが出来ないお父さ