いよいよ運行開始 留萌本線の代替「きたそライナー」2026年3月31日、JR北海道・留萌本線深川―石狩沼田間14.4kmが廃止され、115年余りの歴史に幕を閉じました。一夜明けた4月1日、新たな「足」となるバスの運行が始まりました。 【あれれ…？】これが留萌本線「廃止後の初日」＆旧駅の様子です！（写真35枚）3月31日の深川行き最終列車が発車した後、深夜から4月1日未明にかけて沿線では、待機していたJR保線工事関係者による