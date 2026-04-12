俳優の安田顕（52）が11日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻から言われて衝撃を受けた言葉を明かした。北海道室蘭市出身の安田は札幌の大学に進学、在学中に大泉洋らとの演劇ユニット「TEAMNACS」を結成した。卒業後は就職したものの、8カ月で退職し俳優一本で活動するようになったという。その後東京に進出したが、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「奥さまとかどうでした？一緒に東京来ると