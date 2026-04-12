広島県庁2022年に広島県立中2年の男子生徒＝当時（14）＝が自死した事案があり、県の第三者調査委員会は12日、学校側の不適切な対応が一因だったとする調査結果を公表した。教員が大量の課題を課したり、課題の提出遅れを叱責したりした一方、必要な支援はしていなかったと指摘した。報告書によると、生徒は中学進学後、大量の課題をこなさなければならなくなり、教員の厳しい指導も加わってストレスを抱え、抑うつ状態に。楽