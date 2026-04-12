俳優の恒松祐里さん（27）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。ショートヘアにイメチェンした姿を披露した。「念願のショート」をお披露目恒松さんは、「役で人生初のショートカットにしました」と報告し、バッサリと髪を切ったことがわかる横顔と正面を向いて微笑む様子など3枚の写真を投稿。「念願のショート！！！髪乾かすのがめちゃ早いです」とつづっていた。「そんな今日は『ヘアカットの日』らしいです」と続け、